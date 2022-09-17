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Операции продуманы на всей территории Украины, - Зеленский

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 21:09
Операции продуманы на всей территории Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

У Украины есть продуманные военные операции на всей территории страны. При этом Вооруженные силы не должны терять инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Reuters.

"У нас продуманы операции на всей территории нашего государства. Что за чем мы будем делать, я не готов говорить, но мы настроены абсолютно серьезно, мы понимаем, что будем делать", - сказал он.

При єтом президент не назвал временные приоритеты украинской армии. Зеленский также отметил, что Украине нельзя терять инициативу, которую она перехватила.

"Поэтому мы должны идти вперед, деокупируя шаг за шагом нашу и только нашу территорию", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные освободили 421 населенный пункт в Харьковской области.

В частности, недавно был полностью деоккупирован город Купянск.

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