Украина обязалась не применять HIMARS по территории России

Украина обязалась не использовать высокоточное американское оружие, включая HIMARS, по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минобороны Алексея Резникова в интервью BBC News Украина .

По словам министра, соответствующие обязательства он прописал в письме своему американскому коллеге. В нем он уточнил, что Украина будет использовать поставляемое оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных территорий.

К тому же, Пентагон интересовался, будет ли Киев применять это оружие по оккупированному Крыму.

"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он (глава Пентагона Ллойд Остин - ред.) ответил: мы тебя поняли", - рассказал Резников.