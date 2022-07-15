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Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по території Росії

Фото: Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по території Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна зобов'язалася не використовувати високоточну американську зброю, включаючи HIMARS, по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Міноборони Олексія Рєзнікова в інтерв'ю BBC News Україна.

За словами міністра, відповідні зобов'язання він прописав у листі своєму американському колезі. У ньому він уточнив, що Україна буде використовувати зброю, що поставляється для стримування ворога і деокупації тимчасово окупованих територій.

До того ж, Пентагон цікавився, чи буде Київ застосовувати цю зброю по окупованому Криму.

"Я сказав, що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він (глава Пентагону Ллойд Остін - ред.) відповів: Ми тебе зрозуміли", - розповів Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в кінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

Крім того, Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки стосовно далекобійних ракет для американської РСЗВ.

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