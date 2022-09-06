Україна може оголосити обов'язкову евакуацію з територій навколо ЗАЕС, - Верещук
Обов'язкову евакуацію можуть оголосити з територій навколо Запорізької АЕС, оскільки ситуація на станції стає більш напруженою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Мінреінтеграції Ірини Верещук в ефірі телемарафону.
Верещук зазначила, що якщо рішення про обов'язкову евакуацію з території навколо ЗАЕС буде прийнято, то вона безумовно відбудеться.
"Ми чекаємо рішення ОВА, у них є спеціальні комісії. Це стосується окремих районів Харківської та Запорізької областей. Що стосується ЗАЕС - якщо рішення буде прийнято, то евакуація буде", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом останніх днів відзначається тенденція, що жителі окупованого Енергодара намагаються виїхати на підконтрольну територію України.
Ми писали, що російські війська продовжують інтенсивно обстрілювати території навколо Запорізької атомної електростанції. У зв'язку з чим один з реакторів був відключений від мережі.
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