Україна може оголосити обов'язкову евакуацію з територій навколо ЗАЕС, - Верещук

Обов'язкову евакуацію можуть оголосити з територій навколо Запорізької АЕС, оскільки ситуація на станції стає більш напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Мінреінтеграції Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

Верещук зазначила, що якщо рішення про обов'язкову евакуацію з території навколо ЗАЕС буде прийнято, то вона безумовно відбудеться.

"Ми чекаємо рішення ОВА, у них є спеціальні комісії. Це стосується окремих районів Харківської та Запорізької областей. Що стосується ЗАЕС - якщо рішення буде прийнято, то евакуація буде", - зазначила вона.