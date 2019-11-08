Боевики и ООС называют разные даты начала разведения сил в Петровском

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики говорят о 9 ноября, а украинская сторона хочет начать разведение 8 ноября

Силы операции объединенных сил и незаконные вооруженные формирования РФ и ее наемники на Донбассе называют разные даты начала разведения сил в Петровском, которое было анонсировано на 8 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, разведение сил и средств должно начаться 8 ноября после того, как в течение 7 суток был соблюден режим тишины.

Согласно сообщению ООС, 30 октября был зафиксировано последний обстрел позиций украинской армии в этом районе разведения сил.

"С тех пор обе стороны соблюдают режим "Тишина"... В 12:00 (8 ноября - ред.) Начинается день "Д-2" - по сигналу свето-шумовых ракет в воздух с обеих сторон, начнется процесс отвода личного состава и боевой техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики "ДНР" на своих ресурсах утверждают, что силы ООС накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Также боевики сообщают, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Штаб ООС пока не предоставляет сводок касательно обстрелов по состоянию на утро 8 ноября.

Напомним, в штабе ООС подтвердили готовность к разведению сил в Петровском 8 ноября при условии зеркальных действий со стороны боевиков. Разведение должно начаться в 12:00.

Также РБК-Украина писало, что в течение минувших суток боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще четыре получили ранения