ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина обсуждает с МВФ новую программу помощи

Новина українською →
Украина, Четверг 17 марта 2022 09:00
Украина обсуждает с МВФ новую программу помощи Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина и Международный валютный фонд обсуждают новую программу помощи. Развитые страны могут выделить Украине свои средства из распределения 650 млрд долларов, которыми они не воспользовались.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы обсуждаем новую программу. Речь о распределении средств (650 млрд долларов) на поддержку экономик всех стран, пострадавших от "ковида". Мы хотим, чтобы развитые страны создали для нас программу, по которой они часть своих SDR, которыми сами не воспользовались, передали бы для поддержки Украины. Именно эту программу мы сейчас обсуждаем", - сказал он.

Марченко сообщил, что уже говорил об этом с министрами финансов стран G-7. "Я попросил и Нидерланды подключиться, хоть они и не входят в G-7. Они готовы. Но могут быть и другие страны, которые захотят присоединиться", - добавил он.

По его словам, в этом вопросе нам очень сильно помогает министр финансов Канады Христя Фриланд. "Это будет новая программа помощи Украине. Но пока о четкой конфигурации говорить рано. Вопрос в состоянии обсуждения", - сказал он.

По его словам, эти деньги числятся как кредитные, но их погашать не надо. "Нужно заплатить только за использование при конвертации. Да, фактически это будут невозвратные деньги", - сообщил министр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете