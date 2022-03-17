Украина обсуждает с МВФ новую программу помощи

Украина и Международный валютный фонд обсуждают новую программу помощи. Развитые страны могут выделить Украине свои средства из распределения 650 млрд долларов, которыми они не воспользовались.

"Мы обсуждаем новую программу. Речь о распределении средств (650 млрд долларов) на поддержку экономик всех стран, пострадавших от "ковида". Мы хотим, чтобы развитые страны создали для нас программу, по которой они часть своих SDR, которыми сами не воспользовались, передали бы для поддержки Украины. Именно эту программу мы сейчас обсуждаем", - сказал он.

Марченко сообщил, что уже говорил об этом с министрами финансов стран G-7. "Я попросил и Нидерланды подключиться, хоть они и не входят в G-7. Они готовы. Но могут быть и другие страны, которые захотят присоединиться", - добавил он.

По его словам, в этом вопросе нам очень сильно помогает министр финансов Канады Христя Фриланд. "Это будет новая программа помощи Украине. Но пока о четкой конфигурации говорить рано. Вопрос в состоянии обсуждения", - сказал он.

По его словам, эти деньги числятся как кредитные, но их погашать не надо. "Нужно заплатить только за использование при конвертации. Да, фактически это будут невозвратные деньги", - сообщил министр.