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Україна обговорює з МВФ нову програму допомоги

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Україна, Четвер 17 березня 2022 09:00
Україна обговорює з МВФ нову програму допомоги Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна і Міжнародний валютний фонд обговорюють нову програму допомоги. Розвинені країни можуть виділити Україні свої кошти з розподілу 650 млрд доларів, якими вони не скористалися.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми обговорюємо нову програму. Промова про розподіл коштів (650 млрд доларів) на підтримку економік усіх країн, які постраждали від "ковіда". Ми хочемо, щоб розвинені країни створили для нас програму, за якою вони частину своїх SDR, якими самі не скористалися, передали б для підтримки України. Саме цю програму ми зараз обговорюємо", - сказав він.

Марченко повідомив, що вже говорив про це з міністрами фінансів країн G-7. "Я попросив і Нідерланди підключитися, хоч вони і не входять в G-7. Вони готові. Але можуть бути й інші країни, які захочуть приєднатися", - додав він.

За його словами, в цьому питанні нам дуже сильно допомагає міністр фінансів Канади Христя Фріланд. "Це буде нова програма допомоги Україні. Але поки про чітку конфігурацію говорити рано. Питання в стані обговорення", - сказав він.

За його словами, ці гроші числяться як кредитні, але їх погашати не треба. "Потрібно заплатити тільки за використання при конвертації. Так, фактично це будуть неповоротні гроші", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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