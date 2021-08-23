МВФ приступил к распределению 650 млрд долларов. Украина получит часть из них

Международный валютный фонд (МВФ) начал распределение допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. Украина получит из них 2,7 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву .

"Крупнейшее в истории распределение SDR - около 650 млрд долларов - вступает в силу сегодня", - цитирует пресс-служба МВФ Георгиеву.

По ее словам, это распределение обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы и станет сильнейшим стимулированием, которое при разумном использовании позволит бороться с беспрецедентным кризисом.

Кроме того, отметила Георгиева, эти ассигнования пополнят валютные резервы стран и уменьшат их зависимость от более дорогих внутренних или внешних долгов.

Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. В рамках этой программы Украина получит 2,7 млрд долларов.