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МВФ приступил к распределению 650 млрд долларов. Украина получит часть из них

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Вашингтон, Понедельник 23 августа 2021 18:09
МВФ приступил к распределению 650 млрд долларов. Украина получит часть из них Фото: МВФ начал распределение 650 млрд долларов, Украина получит часть из них (imf.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Международный валютный фонд (МВФ) начал распределение допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. Украина получит из них 2,7 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

"Крупнейшее в истории распределение SDR - около 650 млрд долларов - вступает в силу сегодня", - цитирует пресс-служба МВФ Георгиеву.

По ее словам, это распределение обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы и станет сильнейшим стимулированием, которое при разумном использовании позволит бороться с беспрецедентным кризисом.

Кроме того, отметила Георгиева, эти ассигнования пополнят валютные резервы стран и уменьшат их зависимость от более дорогих внутренних или внешних долгов.

Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. В рамках этой программы Украина получит 2,7 млрд долларов.

Напомним, по данным Минфина, самые большие выплаты по госдолгу предстоят в сентябре 2021 года - 104,9 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 23,5 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

Отметим, в правительстве и НБУ, еще не решили, на что потратить 2,7 млрд долларов, которые МВФ должен безвозмездно перечислить Украине в августе 2021 года.

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