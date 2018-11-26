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Безпілотник США здійснює розвідувальний політ над Донбасом

Новини » Політика    26.11.2018 - 10:50
Безпілотник США здійснює розвідувальний політ над Донбасом
Ілюстративне фото (RQ4 insideunmannedsystems.com)

Безпілотник злетів з авіабази в Італії та розпочав політ над територією України

Лінію розмежування на Донбасі почав моніторити розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Військово-повітряних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Як повідомляється безпілотник злетів з авіабази в Італії та близько 9:00 розпочав політ над територією України.

Нагадаємо, українські військові в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі збили черговий російський безпілотник. Військові виявили безпілотний літальний апарат супротивника, ймовірно типу "Орлан-10". Безпілотник збирав розвідувальну інформацію по маршруту Бахмут-Костянтинівка-Очеретине.

До цього був виявлений безпілотник над військовою частиною в Бахмуті. У Міноборони зазначили, що підозрюваного, його автомобіль, дрони і ноутбук передали співробітникам Служби безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що Російська Федерація передала бойовикам на окупованому Донбасі експериментальні зразки запалювальних боєприпасів. 

17 листопада в результаті невдалого випробування загорівся російський безпілотник, після чого виникла пожежа, яка знищила військове майно та автомобіль керівника розвідки одного із з'єднань російських окупаційних військ.

На Донбасі за добу поранено двох українських військових
Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбасбеспилотник
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