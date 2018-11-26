Безпілотник США здійснює розвідувальний політ над Донбасом

Ілюстративне фото (RQ4 insideunmannedsystems.com)

Безпілотник злетів з авіабази в Італії та розпочав політ над територією України

Лінію розмежування на Донбасі почав моніторити розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Військово-повітряних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Як повідомляється безпілотник злетів з авіабази в Італії та близько 9:00 розпочав політ над територією України.

Нагадаємо, українські військові в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі збили черговий російський безпілотник. Військові виявили безпілотний літальний апарат супротивника, ймовірно типу "Орлан-10". Безпілотник збирав розвідувальну інформацію по маршруту Бахмут-Костянтинівка-Очеретине.

До цього був виявлений безпілотник над військовою частиною в Бахмуті. У Міноборони зазначили, що підозрюваного, його автомобіль, дрони і ноутбук передали співробітникам Служби безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що Російська Федерація передала бойовикам на окупованому Донбасі експериментальні зразки запалювальних боєприпасів.

17 листопада в результаті невдалого випробування загорівся російський безпілотник, після чого виникла пожежа, яка знищила військове майно та автомобіль керівника розвідки одного із з'єднань російських окупаційних військ.