ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄС закликав РФ припинити ескалацію в Азовському морі та відкрити Керченську протоку

Новини » Політика    25.11.2018 - 23:36
ЄС закликав РФ припинити ескалацію в Азовському морі та відкрити Керченську протоку
Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

В ЄС закликають до стриманної поведінки, аби досягти деескалації конфлікту

Речник Євросоюзу закликав РФ відновити вільне пересування судів через Керченську протоку й дотримуватись стриманості для негайного припинення агресії в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄС.

В ЄС закликали діяти з максимальною витримкою для досягнення деескалації конфлікту.

"Напруга в Азовському морі та у Керченській протоці сьогодні небезпечно зросла після інциденту, який стався цього ранку між російським та українським військовими суднами, коли останні намагалися пройти через Керченську протоку, а також після дій, які були здійснені після цього, включаючи закриття російською владою Керченської протоки для сполучення та повідомлення про затримання українських суден та їх обстріл. Ми очікуємо, що Росія поновить свободу проходження через Керченську протоку та закликаємо всіх діяти з максимальною витримкою для того, щоб негайно досягти деескалації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Турчинов анонсував оголошення військового стану. Турчинов анонсував засідання РНБО для оголошення правового режиму воєнного стану о 00:00.

У Бундестагу засудили атаку Росії в Азовському морі Ситуація на Азові: Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН
Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся