ЄС закликав РФ припинити ескалацію в Азовському морі та відкрити Керченську протоку

Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

В ЄС закликають до стриманної поведінки, аби досягти деескалації конфлікту

Речник Євросоюзу закликав РФ відновити вільне пересування судів через Керченську протоку й дотримуватись стриманості для негайного припинення агресії в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄС.

В ЄС закликали діяти з максимальною витримкою для досягнення деескалації конфлікту.

"Напруга в Азовському морі та у Керченській протоці сьогодні небезпечно зросла після інциденту, який стався цього ранку між російським та українським військовими суднами, коли останні намагалися пройти через Керченську протоку, а також після дій, які були здійснені після цього, включаючи закриття російською владою Керченської протоки для сполучення та повідомлення про затримання українських суден та їх обстріл. Ми очікуємо, що Росія поновить свободу проходження через Керченську протоку та закликаємо всіх діяти з максимальною витримкою для того, щоб негайно досягти деескалації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Турчинов анонсував оголошення військового стану. Турчинов анонсував засідання РНБО для оголошення правового режиму воєнного стану о 00:00.