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Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападения РФ на украинских моряков

Новости » Политика    28.11.2018 - 13:29
Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападения РФ на украинских моряков
Фото: Павел Петренко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр юстиции Украины заявил, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты захваченных РФ украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Петренко отметил, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - сообщил он.

Напомним, в оккупированном Симферополе сегодня, 28 ноября, будут избирать меру пресечения еще 9 задержанным РФ в Азовском море украинским морякам.

Отметим, вчера, 27 ноября, в оккупированном Крыму арестовали на два месяца 15 задержанных РФ украинских моряков.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись допроса украинских моряков. В частности, российские силовики допросили военнослужащих Андрея Драча, Сергея Цибизова и Владимира Лесового.

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