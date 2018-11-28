Україна звернулася до ЄСПЛ через напад РФ на українських моряків

Фото: Павло Петренко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр юстиції України заявив, що захоплені моряки є військовополоненими, і до них повинні застосовуватися всі гарантії захисту

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) для захисту захоплених РФ українських моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Петренко зазначив, що захоплені моряки є військовополоненими, і до них повинні застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями.

"Ми звернулися від імені уряду в Європейський суд з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - повідомив він.

Нагадаємо, в окупованому Сімферополі сьогодні, 28 листопада, будуть обирати запобіжний захід ще 9 затриманим РФ в Азовському морі українським морякам.

Зазначимо, вчора, 27 листопада, в окупованому Криму заарештували на два місяці 15 затриманих РФ українських моряків.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісового.