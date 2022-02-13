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Украина обеспечит возвращение граждан, которые застрянут за границей из-за отмены рейсов, - МИУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что власть обеспечит возвращение домой украинцев, которые застрянут за границей из-за отмены авиарейсов. Министр напомнил, что Украина закрывать свое воздушное пространство не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной авиаслужбы Украины.

"Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости, государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа", - сказал Кубраков.

Как отметил министр, рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю, как и рынки капитала.

Напомним, мировые страховые компании предупредили авиакомпании о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

Вчера нидерландская авиакомпания KLM отменила рейсы в Украину. Сегодня об этом задумалась немецкая Lufthansa.

Кроме того, из-за уведомления страховых компаний самолет SkyUp не смог вернуться в Украину.

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