Украина обеспечит возвращение граждан, которые застрянут за границей из-за отмены рейсов, - МИУ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что власть обеспечит возвращение домой украинцев, которые застрянут за границей из-за отмены авиарейсов. Министр напомнил, что Украина закрывать свое воздушное пространство не планирует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной авиаслужбы Украины.
"Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости, государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа", - сказал Кубраков.
Как отметил министр, рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю, как и рынки капитала.
Напомним, мировые страховые компании предупредили авиакомпании о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.
Вчера нидерландская авиакомпания KLM отменила рейсы в Украину. Сегодня об этом задумалась немецкая Lufthansa.
Кроме того, из-за уведомления страховых компаний самолет SkyUp не смог вернуться в Украину.