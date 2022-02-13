Украина обеспечит возвращение граждан, которые застрянут за границей из-за отмены рейсов, - МИУ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что власть обеспечит возвращение домой украинцев, которые застрянут за границей из-за отмены авиарейсов. Министр напомнил, что Украина закрывать свое воздушное пространство не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной авиаслужбы Украины .

"Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости, государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа", - сказал Кубраков.

Как отметил министр, рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю, как и рынки капитала.