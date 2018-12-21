Украина нуждается в технической поддержке США для укрепления позиций в Азовском море

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, береговая линия - одно из наиболее рискованных направлений возможной атаки РФ

Украина нуждается в технической поддержке Соединенных Штатов Америки (США) для укрепления границ и украинских позиций в Азовском море. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента, береговая линия - одно из наиболее рискованных направлений возможной атаки РФ.

"Я недавно был в Мариуполе и в Широкино. Хочу вам сказать, что береговая линия - это одно из наиболее рискованных направлений возможной атаки агрессора", - заявил Парубий.

Он отметил, что также обсудил вопросы технической помощи от США Украине во время встречи со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Проговаривали вопросы технической поддержки Украины, особенно под вопросом стояло обсуждение необходимого технического обеспечения морского побережья. Мы нуждаемся и в техническом обеспечении, и в радарах, и в технической помощи для того, чтобы мы смогли укрепить позиции и границу в Азовском море. Как это сделать - это и было предметом встречи с Волкером", - заявил Парубий.

Напомним, глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация (РФ) значительно усилила группировку своих войск в Азовском море.

Как писало РБК-Украина ранее, на севере оккупированного Крыма зафиксировали передвижение российской военной техники.

Кроме того, Reuters сообщало, что Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. В частности, сообщалось, что российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря. Фрегат двигался в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.