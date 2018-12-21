Україна потребує технічної підтримки США для укріплення позицій в Азовському морі

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, берегова лінія - один з найбільш ризикованих напрямків можливої атаки РФ

Україна потребує технічної підтримки Сполучених Штатів Америки (США) для укріплення кордонів та українських позицій в Азовському морі. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави парламенту, берегова лінія - один з найбільш ризикованих напрямків можливої атаки РФ.

"Я нещодавно був у Маріуполі та у Широкіно. Хочу вам сказати, що берегова лінія - це один з найбільш ризикованих напрямків можливої атаки агресора", - заявив Парубій.

Він зазначив, що також обговорив питання технічної допомоги від США Україні під час зустрічі зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

"Проговорювали питання технічної підтримки України, особливо під питанням стояло обговорення необхідного технічного забезпечення морського узбережжя. Ми потребуємо і технічного забезпечення, і радарів, і технічної допомоги для того, щоб ми змогли укріпити позиції та кордон в Азовському морі. Як це зробити - це і було предметом зустрічі з Волкером", - заявив Парубій.

Нагадаємо, глава Міноборони України Степан Полторак заявив, що Російська Федерація (РФ) значно посилила угруповання своїх військ в Азовському морі.

Як писало РБК-Україна раніше, на півночі окупованого Криму зафіксували пересування російської військової техніки.

Крім того, Reuters повідомляло, що Росія посилює військову присутність в Азовському морі. Зокрема, повідомлялося, що російський ракетний фрегат з гелікоптером на борту рухається у напрямку Азовського моря. Фрегат рухався на відстані 1,5 морської милі від берега в районі Феодосії в окупованому Криму.