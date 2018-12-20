В оккупированном Крыму зафиксировали масштабное передвижение российской военной техники

Иллюстративное фото (mil.ru)

Колонна техники двигалась вдоль админграницы на севере полуострова

На севере оккупированного Крыму зафиксировали передвижения российской военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крим.Реалии.

По словам очевидцев, в районе поселка Первомайское накануне обнаружили колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, которая двигалась в сторону Армянска. Ее продвижение прекращалось из-за аварии одного из грузовиков 18 декабря.

Также сообщается, что еще одна колонна российской военной техники двигалась со стороны Армянска до админграницы Крыма и Херсонской области и разместилась возле железнодорожного полотна недалеко от завода "Крымский титан", в нескольких километрах от трассы Армянск-Херсон.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии Крым.Реалии сообщил, что пограничники следят за ситуацией.

"Я могу только подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий", - сказал Слободян.

В Министерстве обороны Украины ситуацию не прокомментировали.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что военная компонента в анексованому Крыму будет усиливаться на столько, на сколько это будет нужно РФ.

РБК-Украина сообщало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военное положение в Украине продолжат, если Россия проведет наземную агрессию в отношении Украины. Он также отметил, что Украина готова к таким вызовам.

в то же Время, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной.