Украина никогда не будет в НАТО и ЕС, - Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС. Об этом он заявив в интервью изданию The New York Times.

Коломойский считает, что

Отметим, что Коломойский предложил восстановить отношения между Украиной и Россией.

Добавим, Варшавский договор от 14 мая 1955 года - документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что новый формат сотрудничества между Украиной и НАТО позволит повысить эффективность предоставления и использования помощи со стороны Альянса украинскому правительству.

Кроме того, в конце октября во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев был одобрен третий пересмотр Комплексного пакета помощи Альянса Украине. Страны-участницы НАТО по-прежнему готовы оказывать постоянную поддержку программе реформ Украины в секторе безопасности и обороны.

Кроме того, стало известно, что Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море.