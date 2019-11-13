Україна ніколи не буде в НАТО та ЄС, - Коломойський

Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україна ніколи не вступить в НАТО та ЄС. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.

Коломойський вважає, що

Зазначимо, що Коломойський запропонував відновити відносини між Україною і Росією.

Додамо, Варшавський договір від 14 травня 1955 року - документ, який оформив створення військового союзу європейських соціалістичних держав за провідної ролі СРСР.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що новий формат співробітництва між Україною і НАТО дозволить підвищити ефективність надання і використання допомоги з боку Альянсу українському уряду.

Крім того, наприкінці жовтня під час візиту генсека НАТО Йенса Столтенберга в Київ був схвалений третій перегляд Комплексного пакету допомоги Альянсу Україні. Країни-учасниці НАТО готові надавати постійну підтримку програмі реформ України в секторі безпеки і оборони.

Крім того, стало відомо, що Україна і НАТО проведуть спільні навчання в Чорному морі.