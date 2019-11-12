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В Кабмине рассказали о новом формате сотрудничества с НАТО

Новости » Политика     12.11.2019 - 08:54
В Кабмине рассказали о новом формате сотрудничества с НАТО
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина планирует в течении пяти лет получить решение Альянса о начале вступления в НАТО

Новый формат сотрудничества между Украиной и НАТО позволит повысить эффективность предоставления и использования помощи со стороны Альянса украинскому правительству. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, новый формат сотрудничества даст возможность украинскому правительству определить приоритетные сферы, на которые необходимо направлять полученную помощь.

"Это новый подход, который повышает эффективность предоставления помощи и использования этой помощи, в частности, в рамках этого механизма нам будет легче приоритезировать те сферы, на которые мы будем направлять полученную помощь. В частности, мы хотим сфокусироваться на Силах специальных операций, военно-морском флоте и логистике", - сказал Кулеба.

Вице-премьер сообщил, что Североатлантический Альянс принял решение оптимизировать свои механизмы предоставления помощи государствам-партнерам и создал программу "один партнер - одна программа".

"У НАТО с Украиной особенно глубокий и масштабный формат отношений. Украина станет примером для других, потом по нашей модели будут выстраиваться отношения с другими странами. Это ни в какой мере не меняет сути наших отношений с Альянсом и нашей дальнейшей интеграции. Речь идет об оптимизации формы предоставления нам помощи", - заявил Кулеба.

Также Кулеба отметил, что в планах правительства в ближайшие пять лет получить политическое решение Альянса о начале вступления Украины в НАТО.

"Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап – начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание, совместно с Альянсом, потому что интеграция - это двусторонний процесс. И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь. Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - сказал вице-премьер-министр.

Напомним, в конце октября во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев был одобрен третий пересмотр Комплексного пакета помощи Альянса Украине. НАТО подтвердило готовность поддерживать реформы в Украине.

Также РБК-Украина писало, что Украина просит НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. В рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина.

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Новости Украины НАТОУкраинаДмитрий Кулеба
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