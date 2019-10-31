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Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - Зеленский

Новости » Политика     31.10.2019 - 11:28
Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также заявил о необходимости сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море. Об этом заявил украинский президент на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский заявил также о необходимости сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности.

"Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море", - заявил Зеленский.

Встреча Президента Украины и Генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

Встреча Президента Украины и Генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

Опубликовано Офис Президента Украины Четверг, 31 октября 2019 г.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.

Ранее Столтенберг заявил, что аннексия Россией украинского Крыма стала результатом проведенной на полуострове гибридной тактики, которая включала в себя скрытую военную операцию.

Накануне встреч министров обороны НАТО Столтенберг призвал страны альянса расширить военную помощь Украине.

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