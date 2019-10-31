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В НАТО одобрили пересмотр Комплексного пакета помощи Украине

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:16
В НАТО одобрили пересмотр Комплексного пакета помощи Украине
Фото: встреча Владимира Зеленского с Йенсом Столтенбергом (president.gov.ua)

НАТО подтвердило готовность поддерживать реформы в Украине

Комиссия Украина - НАТО одобрила третий пересмотр Комплексного пакета помощи. Об этом говорится в релизе комиссии по итогам встреч с руководством Украины.

Сообщается, что страны-участницы НАТО по-прежнему готовы оказывать постоянную поддержку программе реформ Украины в секторе безопасности и обороны, в том числе посредством Комплексного пакета помощи (САР)

"Сегодня мы одобрили третий пересмотр CAP, приведя его в соответствие с целями реформы, направленными на реализацию принципов, лучших практик и стандартов и на повышение совместимости с НАТО. В этом отношении вклады союзников в целевые фонды НАТО играют важную роль", - говорится в сообщении.

Отметим, Комплексный пакет помощи для Украины (CAP) был одобрен на заседании глав государств и правительств Комиссии Украина - НАТО в Варшаве 9 июля 2016 года.

Напомним, в ходе выступления в Верховной раде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает полного внедрения закона о национальной безопасности, а также реформы Службы безопасности Украины.

Кроме того, стало известно, что Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море.

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