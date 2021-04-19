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Украина направила ноту российскому дипломату. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну

Автор: Анастасия Рокитна

Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, сообщил спикер МИД.

"Сегодня МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сообщил Николенко в комментарии изданию.

Речь идет об одном из советников посольства РФ в Киеве Черникове.

Отметим, такое решение является зеркальным ответом на действия Москвы, приказала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападением.

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