Україна направила ноту російському дипломату. У нього є 72 години, щоб покинути країну

Україна направила ноту російському дипломату . Щоб покинути країну, у нього є 72 години.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга, повідомив спікер МЗС.

"Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - повідомив Ніколенко в коментарі виданню.

Мова йде про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.