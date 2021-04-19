Україна направила ноту російському дипломату. У нього є 72 години, щоб покинути країну
Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга, повідомив спікер МЗС.
"Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - повідомив Ніколенко в коментарі виданню.
Мова йде про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.
Зазначимо, таке рішення є дзеркальним відповіддю на дії Москви, яка наказала залишити Росію українському консулу Олександру Сосонюку.
Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".
При цьому в МЗС України заявили, що це було фактично напад.