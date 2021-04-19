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Україна направила ноту російському дипломату. У нього є 72 години, щоб покинути країну

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 14:17
Україна направила ноту російському дипломату. У нього є 72 години, щоб покинути країну Фото: з України висилають російського дипломата (facebook.com/RusEmbassyUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга, повідомив спікер МЗС.

"Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - повідомив Ніколенко в коментарі виданню.

Мова йде про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.

Зазначимо, таке рішення є дзеркальним відповіддю на дії Москви, яка наказала залишити Росію українському консулу Олександру Сосонюку.

Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

При цьому в МЗС України заявили, що це було фактично напад.

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