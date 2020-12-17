Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным отправлением на оккупированный Донбасс так называемого гуманитарного груза с нарушением законодательства Украины. Незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права обязательных контрольных процедур.

"Учитывая изложенное, Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.