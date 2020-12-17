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Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным отправлением на оккупированный Донбасс так называемого гуманитарного груза с нарушением законодательства Украины. Незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права обязательных контрольных процедур.

"Учитывая изложенное, Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

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Украина в очередной раз отметила необходимость в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Напомним, в прошлый раз Россия направила очередной гумконвой на оккупированный Донбасс в конце ноября.

Кроме того, 26 ноября Россия направила на оккупированный Донбасс сотый по счету "гумконвой". В его составе было 14 автомобилей.

Кроме того, в конце октября МИД Украины направил ноту протеста России из-за "гуманитарного конвоя". Киев требует направлять гуманитарные конвои, оформленные в соответствии с законодательством Украины.

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