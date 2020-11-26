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Украина направила ноту протеста России из-за "гумконвоя"

Киев, Четверг 26 ноября 2020 17:39
Украина направила ноту протеста России из-за "гумконвоя"
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с отправкой очередного гуманитарного конвоя на Донбасс. При этом ведомство потребовало от России неуклонно соблюдать международные обязательства, в том числе двусторонних договоров доставки гуманитарных грузов.

Об этом говорится в комментарии МИД.

Как отметили в ведомстве, гумконвой был доставлен с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста.

Перемещение гуманитарного конвоя произошло через российские пограничные пункты пропуска и закрытые КПВВ Украины.

"Российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами", - говорится в сообщении.

В Министерстве заявили, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны России.

Напомним, 26 ноября Россия направила на оккупированный Донбасс сотый по счету "гумконвой". В его составе было 14 автомобилей.

Кроме того, в конце октября МИД Украины направил ноту протеста России из-за "гуманитарного конвоя". Киев требует направлять гуманитарные конвои, оформленные в соответствии с законодательством Украины.

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