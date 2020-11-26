Россия направила на Донбасс 100-й "гуманитарный конвой" с 2014

Фото: "гуманитарный конвой" (dpsu.gov.ua)

Российская Федерация направила на оккупированный Донбасс 100-й по счету так называемый "гуманитарный конвой". Фуры в очередной раз пересекли неподконтрольный Украине участок границы.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня российская сторона в одностороннем порядке оформила очередной так называемый "гуманитарный конвой", который уже 100-й по счету. Украинская межведомственная группа только визуально наблюдала за конвоем, без выполнения контрольных функций.

"С 5:30 до 6:35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "гумконвоя" в составе 14 автомобилей. В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в конце октября МИД Украины направил ноту протеста России из-за "гуманитарного конвоя". Киев требует направлять гуманитарные конвои, оформленные в соответствии с законодательством Украины.

Отметим, ранее Красный Крест назвал заминированный Донбасс проблемой на многие годы.