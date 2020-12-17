Україна направила ноту протесту Росії через черговой "гумконвой"

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з черговим відправленням на окупований Донбас так званого гуманітарного вантажу з порушенням законодавства України. Незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Наголошується, що російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками і митниками передбачених законодавством України та нормами міжнародного права обов'язкових контрольних процедур.

"Враховуючи викладене, Міністерству закордонних справ Російської Федерації направлено ноту протесту з вимогою до Росії неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, в тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.