МИД Украины направил ноту протеста России из-за "гумконвоя"

Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с очередным совершением международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Россия направила очередной гуманитарный конвой на Донбасс.

Об этом говорится в комментарии МИД.

Как сообщается, "гумконвой" попал в ОРДЛО через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

"При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами", - говориться в сообщении.

Украина также требует в дальнейшем направлять гуманитарные конвои Красного Креста оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

В Министерстве заявили, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны России.

Напомним, последний раз Россия направляла "гумконвой" на Донбасс в конце августа этого года.

До этого Россия направляла "гумконвой" на оккупированный Донбасс в декабре прошлого года.

Тогда в МИД Украины также выражали протест из-за российского "гумконвоя".