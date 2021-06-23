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Украина накануне саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе", - Шойгу

Автор: Юлия Струк

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе". По его мнению, некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

"Некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией", - заявил министр.

Глава Минобороны РФ в качестве примера министр привел действия Украины, которая накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".

Напомним, Шойгу также заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе. По его словам, закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ.

Как писало РБК-Украина, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России. Сдерживание Москвы станет темой на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств.

Так, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе. По итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.

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