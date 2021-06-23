Україна напередодні саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі", - Шойгу

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Україна напередодні брюссельського саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі". На його думку, деякі європейські країни зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією.

Глава Міноборони РФ в якості прикладу міністр навів дії України, яка напередодні брюссельського саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі".

Нагадаємо, Шойгу також заявив про "вибухонебезпечну" ситуації в Європі. За його словами, закріпилася тенденція до посилення військового протистояння між блоком і РФ.

Як писало РБК-Україна, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити єдину стратегію по реакції на провокації Росії. Стримування Москви стане темою на саміті ЄС на рівні глав держав і урядів.

Так, напередодні саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі. За підсумками цього саміту РФ звинуватили у використанні агресивної і безвідповідальною ядерної риторики.