Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе. Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ.

Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности, сообщает ТАСС .

По его словам, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.

Он заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе, которая требует "принятия решений по ее деэскалации".

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.