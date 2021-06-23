Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе. Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ.
Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности, сообщает ТАСС.
По его словам, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.
Он заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе, которая требует "принятия решений по ее деэскалации".
"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.
Напомним, Европейский Союз может ужесточить экономические санкции против России.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России.