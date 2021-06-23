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Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние

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Москва, Среда 23 июня 2021 09:52
Россия заявила о "взрывоопасной" ситуации в Европе, усиливается военное противостояние Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе. Закрепилась тенденция к усилению военного противостояния между блоком и РФ.

Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности, сообщает ТАСС.

По его словам, НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.

Он заявил о "взрывоопасной" ситуации в Европе, которая требует "принятия решений по ее деэскалации".

"В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - сказал он.

Напомним, Европейский Союз может ужесточить экономические санкции против России.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России.

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