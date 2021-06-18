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На саммите ЕС должны выработать общие ответы на провокации России, - Макрон

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Берлин, Пятница 18 июня 2021 22:57
На саммите ЕС должны выработать общие ответы на провокации России, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России. Сдерживание Москвы станет темой на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.

По его словам, как он, так и канцлер Германии Ангела Меркель "согласны, что здесь требуются общие правила".

"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - заявил президент Франции.

Макрон находится в Берлине вечером в пятницу как раз для переговоров с Меркель как по двусторонним, так и по ряду международных тем.

Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

Отметим, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.

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