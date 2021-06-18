На саммите ЕС должны выработать общие ответы на провокации России, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России. Сдерживание Москвы станет темой на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.

По его словам, как он, так и канцлер Германии Ангела Меркель "согласны, что здесь требуются общие правила".

"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - заявил президент Франции.

Макрон находится в Берлине вечером в пятницу как раз для переговоров с Меркель как по двусторонним, так и по ряду международных тем.

Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.