На саммите ЕС должны выработать общие ответы на провокации России, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России. Сдерживание Москвы станет темой на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.
По его словам, как он, так и канцлер Германии Ангела Меркель "согласны, что здесь требуются общие правила".
"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - заявил президент Франции.
Макрон находится в Берлине вечером в пятницу как раз для переговоров с Меркель как по двусторонним, так и по ряду международных тем.
Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.
Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.
Отметим, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.
Как сообщало РБК-Украина, по итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.