Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, - Порошенко

По его словам, из-за этого в Украине было введено военное положение
Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.
"Украина находится под угрозой повномасшатбної войны с Российской Федерацией. Поэтому военное положение, которое было предложено сначала военным кабинетом, потом СНБО, где это было проголосовано единогласно. Безусловно я не мог ждать ни минуты, обратился к Верховной раде и внес тот проект указа, который был предложен военным кабинетом", - заявил Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что Россия в несколько раз увеличила присутствие военной техники вдоль украинско-российской границы.
Напомним, в понедельник, 26 ноября, Порошенко уже заявлял, что украинская военная разведка передала данные о выставленных силах противника, которые расположены буквально в нескольких десятках километров от границы Украины.
Ранее в Минобороны констатировали рост уровня военной угрозы со стороны России. В частности, в ведомстве отметили, что не прекращаются поставки вооружения и боевой техники на оккупированный Донбасс.