Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По его словам, из-за этого в Украине было введено военное положение

Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина находится под угрозой повномасшатбної войны с Российской Федерацией. Поэтому военное положение, которое было предложено сначала военным кабинетом, потом СНБО, где это было проголосовано единогласно. Безусловно я не мог ждать ни минуты, обратился к Верховной раде и внес тот проект указа, который был предложен военным кабинетом", - заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Россия в несколько раз увеличила присутствие военной техники вдоль украинско-российской границы.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, Порошенко уже заявлял, что украинская военная разведка передала данные о выставленных силах противника, которые расположены буквально в нескольких десятках километров от границы Украины.

Ранее в Минобороны констатировали рост уровня военной угрозы со стороны России. В частности, в ведомстве отметили, что не прекращаются поставки вооружения и боевой техники на оккупированный Донбасс.