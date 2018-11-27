Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Росією, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За його словами, через це в Україні було введено воєнний стан

Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтервю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна знаходиться під загрозою повномасшатбної війни з Російською Федерацією. Тому воєнний стан, який був запропонований спочатку воєнним кабінетом, потім РНБО, де це було проголосовано одноголосно. Безумовно я не міг чекати ні хвилини, звернувся дло Верховної ради і вніс той проект указу, який було запропоновано воєнним кабінетом", - заявив Порошенко.

Раніше Порошенко заявив, що Росія у кілька разів збільшила присутність військової техніки вздовж українсько-російського кордону.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, Порошенко вже заявляв, що українська військова розвідка передала дані про виставлені сили противника, котрі розташовані "буквально в декількох десятках кілометрів" від кордону України.

Раніше в Міноборони констатували зростання рівня воєнної загрози з боку Росії. Зокрема, у відомстві зазначили, що не припиняються поставки озброєння і бойової техніки на окупований Донбас.