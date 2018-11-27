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Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Росією, - Порошенко

Новини » Політика    27.11.2018 - 20:46
Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Росією, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За його словами, через це в Україні було введено воєнний стан

Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтервю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна

"Україна знаходиться під загрозою повномасшатбної війни з Російською Федерацією. Тому воєнний стан, який був запропонований спочатку воєнним кабінетом, потім РНБО, де це було проголосовано одноголосно. Безумовно я не міг чекати ні хвилини, звернувся дло Верховної ради і вніс той проект указу, який було запропоновано воєнним кабінетом", - заявив Порошенко.

Раніше Порошенко заявив, що Росія у кілька разів збільшила присутність військової техніки вздовж українсько-російського кордону.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, Порошенко вже заявляв, що українська військова розвідка передала дані про виставлені сили противника, котрі розташовані  "буквально в декількох десятках кілометрів" від кордону України. 

Раніше в Міноборони констатували зростання рівня воєнної загрози з боку Росії. Зокрема, у відомстві зазначили, що не припиняються поставки озброєння і бойової техніки на окупований Донбас.

 

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