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В Минобороны констатировали рост уровня военной угрозы со стороны России

Новости » Политика    26.11.2018 - 15:14
В Минобороны констатировали рост уровня военной угрозы со стороны России
Фото: Вадим Скибицкий (uacrisis.org)

Особое внимание в Минобороны обращают на наращивание авиации вблизи госграницы Украины

Уровень военной угрозы со стороны России значительно вырос. Об этом на брифинге "Военно-стратегическая оценка угрозы вторжения в Украину Вооруженных сил Российской Федерации" сообщил представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Уровень военной угрозы увеличился. Не прекращаются поставки вооружения и боевой техники с территории РФ на территорию Донецкой и Луганской областей. На сегодняшний день все подразделения корпусов переведены в высшей степени боевой готовности. Значительно выросли мероприятия оперативной и боевой подготовки..." - сказал он.

По его словам, цель действий РФ в Крыму - установление контроля над Черным и Азовским морями.

"После оккупации Крыма РФ создала оккупационная группировка. Осуществлена значительная модернизация военных аэродромов для ведения разведки и тому подобное. Цель действий РФ в Крыму - установление полного контроля над Черным и Азовским морем. Особое внимание обращаем на наращивание авиации вблизи госграницы Украины", - рассказал он.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.

Как писало РБК-Украина ранее, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность.

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