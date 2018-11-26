Порошенко сообщил о военных силах противника возле украинской границы

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Украинская военная разведка собрала детальное описание сил противника

Украинская военная разведка передала президенту Украины Петру Порошенко данные о выставленных силах противника, которые расположены "буквально в нескольких десятках километров" от границы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Порошенко, данные разведки свидетельствуют о том, что существует высокая угроза военной операции против Украины.

"У меня есть документ разведки, сводки наших разведывательных данных. Тут на несколько страниц - подробное описание всех сил противника, которые расположены на расстоянии буквально в нескольких десятках километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - заявил Порошенко.

Он уточнил, что речь идет о самолетах, вертолетах, танках, ракетных комплексах, бронетранспортерах, системах залпового огня.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее.