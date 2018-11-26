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Разведка не исключает широкомасштабные боевые действия со стороны РФ

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 15:24
Разведка не исключает широкомасштабные боевые действия со стороны РФ
Фото: Вадим Скибицкий (mil.gov.ua)

Украинская разведка допускает, что Россия может применить боевую авиацию

После атаки на украинские корабли дальнейшие боевые действия со стороны Российской Федерации могут быть более масштабными. Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, боевой радиус российских военных самолетов позволяет покрывать всю территорию Украины. В то же время за последнее время вблизи украинской границы осуществлено значительное наращивание войск.

"Дальнейшие действия РФ могут быть широкомасштабными и без каких-либо ограничений с применением всех видов авиации", - резюмировал Скибицкий.

Напомним, ранее в Минобороны констатировали рост уровня военной угрозы со стороны России. В частности, в ведомстве отметили, что не прекращаются поставки вооружения и боевой техники на оккупированный Донбасс.

Отметим, парламентский комитет по нацбезопасности уже начал рассмотрение закона о введении военного положения. До этого на сайте президента Украины Петра Порошенко был обнародован указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о военном положении.

 

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