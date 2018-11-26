Розвідка не виключає широкомасштабні бойові дії з боку РФ

Фото: Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)

Українська розвідка припускає, що Росія може застосувати бойову авіацію

Після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Російської Федерації можуть бути більш масштабними. Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бойовий радіус російських військових літаків дозволяє покривати всю територію України. У той же час за останній час поблизу українського кордону здійснено значне нарощування військ.

"Подальші дії РФ можуть бути широкомасштабними і без будь-яких обмежень із застосуванням усіх видів авіації", - резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, раніше в Міноборони констатували зростання рівня воєнної загрози з боку Росії. Зокрема, у відомстві зазначили, що не припиняються поставки озброєння і бойової техніки на окупований Донбас.

Зазначимо, парламентський комітет з нацбезпеки вже почав розгляд закону про введення воєнного стану. До цього на сайті президента України Петра Порошенка був оприлюднений указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про воєнний стан.