Украина надеется уговорить новое правительство Германии дать оружие, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что Германия отказывается предоставлять Украине оружие . По его словам, позиция действующего немецкого правительства уже не изменится.

Кулеба напомнил, что осенью этого года в Германии пройдут парламентские выборы и будет сформировано новое правительство. Именно на новое немецкое правительство у Украины есть надежды.

"Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы уже работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", - сказал глава МИД.