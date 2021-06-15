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Украина надеется уговорить новое правительство Германии дать оружие, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что Германия отказывается предоставлять Украине оружие. По его словам, позиция действующего немецкого правительства уже не изменится.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Кулеба напомнил, что осенью этого года в Германии пройдут парламентские выборы и будет сформировано новое правительство. Именно на новое немецкое правительство у Украины есть надежды.

"Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы уже работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", - сказал глава МИД.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас исключил поставки оружия в Украину, пока Берлин является посредником в переговорах об урегулировании конфликта с Россией. Кулеба назвал это решение Берлина политическим.

Отказ Германии предоставлять оружие Украине критиковал и президент Владимир Зеленский. В одном из своих интервью он призвал Германию предоставить Украине боевые корабли и другое вооружение.

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