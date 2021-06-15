Україна сподівається вмовити новий уряд Німеччини дати зброю, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на те, що Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. За його словами, позиція чинного німецького уряду вже не зміниться.
Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
Кулеба нагадав, що восени цього року в Німеччині пройдуть парламентські вибори і буде сформовано новий уряд. Саме на новий німецький уряд в України є сподівання.
"Цей уряд вже не змінить своєї позиції. Але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд. І ми вже працюємо над тим, щоб новий уряд змінив свою позицію з цього питання", - сказав глава МЗС.
Нагадаємо, минулого тижня глава МЗС Німеччини Хайко Маас виключив поставки зброї в Україну, поки Берлін є посередником у переговорах про врегулювання конфлікту з Росією. Кулеба назвав це рішення Берліну політичним.
Відмову Німеччини надавати зброю Україні критикував і президент Володимир Зеленський. В одному зі своїх інтерв'ю він закликав Німеччину надати Україні бойові кораблі та інше озброєння.