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Україна сподівається вмовити новий уряд Німеччини дати зброю, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на те, що Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. За його словами, позиція чинного німецького уряду вже не зміниться.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Кулеба нагадав, що восени цього року в Німеччині пройдуть парламентські вибори і буде сформовано новий уряд. Саме на новий німецький уряд в України є сподівання.

"Цей уряд вже не змінить своєї позиції. Але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд. І ми вже працюємо над тим, щоб новий уряд змінив свою позицію з цього питання", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, минулого тижня глава МЗС Німеччини Хайко Маас виключив поставки зброї в Україну, поки Берлін є посередником у переговорах про врегулювання конфлікту з Росією. Кулеба назвав це рішення Берліну політичним.

Відмову Німеччини надавати зброю Україні критикував і президент Володимир Зеленський. В одному зі своїх інтерв'ю він закликав Німеччину надати Україні бойові кораблі та інше озброєння.

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Новини України МЗСУкраїнаГерманияпоставки оружияДмитро Кулеба