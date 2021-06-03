"Стоит в стороне": посол резко отреагировал на нежелание Германии поставлять оружие Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на нежелание Германии поставлять оружие Украине. По его словам, эта страна стоит в стороне.

Об этом он заявил в интервью немецкому военному журналу loyal .

Он заявил, что Украина имеет право на самозащиту и оборонительное оружие.

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно. Берлинское табу на поставку оружия должно быть поломано", - объяснил Мельник.

Посол отметил, что немцы поставляют Украине ценное оборудование в медицинской сфере, однако предоставление Киеву новых военных систем полностью отвечало бы немецким интересам.