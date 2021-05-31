Германия не предоставляла Украине никакой военной помощи, но могла, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине . По его словам, Берлин отказывался от этого, хотя мог помочь.

Как отметил Зеленский, немецкий канцлер Ангела Меркель "много сделала для Украины", но он "надеялся на большее от нее" в нормандском формате.

"Но мы очень благодарны за то, что имеем. И при этом я знаю: Германия может сделать больше. Габек (лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые - ред.) меня понял. Он понимал, что "Северный поток-2" - это только оружие, и очень острое. Он также понимает, что у Украины нет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие. Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что у Германии есть "замечательные военные корабли", а также она могла бы предоставить Украине и другое военное вооружение.

"Штурмовые винтовки, радиооборудования - много чего. Мы получили внедорожники Hummer от американцев, а Германия является ведущей державой в производстве бронированных военных машин", - добавил Зеленский.