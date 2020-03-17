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Украина начала транзит нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды

Новости » Экономика     17.03.2020 - 16:38
Украина начала транзит нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Беларусь покупает нефть из альтернативных источников после отказа России поставлять нефть

АО "Укртранснафта" начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух веток магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

Как сообщало РБК-Украина, 12 марта "Укртранснафта" начала прием на морском нефтяном терминале "Южный" первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды".

Напомним, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Украина готова к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по нефтепроводу Одесса-Броды.

Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация с 1 января 2020 года прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены.

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