Україна почала транзит нафти в Білорусь трубопроводом Одеса-Броди

Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Білорусь купує нафту з альтернативних джерел після відмови Росії поставляти нафту

АТ "Укртранснафта" почало перекачування нафти з використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" і однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" на НПЗ Білорусі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується в повідомленні, нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю вранці 17 березня 2020 року.

Надання послуг з транспортування нафти в Республіку Білорусь здійснюється в рамках договору між АТ "Укртранснафта" і BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія".

Як повідомляло РБК-Україна, 12 березня "Укртранснафта" розпочала прийом на морському нафтовому терміналі "Південний" першого танкера з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн для її подальшого транспортування по нафтопроводу "Одеса-Броди".

Нагадаємо, посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) по нафтопроводу Одеса-Броди.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація з 1 січня 2020 року припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені.