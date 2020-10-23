Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

В подземных хранилищах находятся рекордные запасы

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 22 октября 2020 года составлял 28 410,14 млн кубометров. По сравнению с 21 октября он сократился на 17,57 млн кубометров.

Об этом сообщается на сайте "Укртрансгаза".

Таким образом, Украина начала отбор газа из подземных хранилищ и проводит закачку.

Максимум газа в подземных хранилищах был достигнут 20 октября - 28 439,73 млн кубометров.

Отметим, в начале октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг отметки в 27,9 млрд куб. м. Как отметили в "Укртрансгазе", Украина может получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом. В компании исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС.

Напомним, по данным Минэнерго, в отопительный сезон Украина входит с рекордными запасами топлива.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.