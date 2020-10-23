Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

У підземних сховищах знаходяться рекордні запаси

Обсяг газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на 22 жовтня 2020 року становив 28 410,14 млн кубометрів. У порівнянні з 21 жовтня він скоротився на 17,57 млн кубометрів.

Про це повідомляється на сайті "Укртрансгазу".

Таким чином, Україна почала відбір газу з підземних сховищ і проводить закачування.

Максимум газу в підземних сховищах було досягнуто 20 жовтня - 28 439,73 млн кубометрів.

Зазначимо, на початку жовтня 2020 року обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) досяг позначки у 27,9 млрд куб. м. Як зазначили в "Укртрансгазі", Україна може отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном. У компанії виключають, що в разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна почне власний експорт газу в країни ЄС.

Нагадаємо, за даними Міненерго, в опалювальний сезон Україна входить до рекордними запасами палива.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.