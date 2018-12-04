Украина с начала года сократила импорт газа из Европы на 23%

Иллюстративное фото (НАК "Нафтогаз")

Импорт газа уменьшился, отбор из ПХГ увеличился

НАК "Нафтогаз Украины" подвела предварительные итоги работы газотранспортной системы Украины за 11 месяцев 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании в Twitter.

По данным НАК, транзит газ по территории Украины за январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 7,4% до 79,2 млрд кубометров.

Кроме того, импорт газа из стран Европы уменьшился на 22,9% до 10,1 млрд кубометров.

"ИЗ ПХГ отобрано 8,4 млрд куб. м газа, что на 3,4 млрд куб. м, или на 70% больше, чем за этот же период в прошлом году", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Как отметили в комиссии, новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман 28 ноября провел в Берлине переговоры с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Как отметил Гройсман, страны имеют много тем для переговоров, среди которых среди них - совместное управление украинской газотранспортной системой (ГТС), "Северный поток-2", программы энергоэффективности.