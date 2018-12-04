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Україна з початку року скоротила імпорт газу з Європи на 23%

Новини » Енергетика    04.12.2018 - 13:29
Україна з початку року скоротила імпорт газу з Європи на 23%
Ілюстративне фото (НАК "Нафтогаз")

Імпорт газу зменшився, відбір з ПСГ збільшився

НАК "Нафтогаз України" підбила попередні підсумки роботи газотранспортної системи України за 11 місяців 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії в Twitter.

За даними НАК, транзит газ територією України за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом 2017 року знизився на 7,4% до 79,2 млрд кубометрів.

Крім того, імпорт газу з країн Європи зменшився на 22,9% до 10,1 млрд кубометрів.

"З ПСГ відібрано 8,4 млрд куб. м газу, що на 3,4 млрд куб. м, або на 70%, більше, ніж за цей самий період торік", - йдеться в повідомленні.

Україна з початку року скоротила імпорт газу з Європи на 23%

Нагадаємо, Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови щодо зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Як зазначили в комісії, новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман 28 листопада провів у Берліні переговори з міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайєром. Як зазначив Гройсман, країни мають багато тем для перемовин, серед яких серед них - спільне управління українською газотранспортною системою (ГТС), "Північний потік-2", програми енергоефективності.

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