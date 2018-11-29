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Гройсман обсудил с министром энергетики Германии совместное управление ГТС Украины

Новости » Экономика    29.11.2018 - 10:30
Гройсман обсудил с министром энергетики Германии совместное управление ГТС Украины
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Среди тем переговоров были "Северный поток-2" и программы энергоэффективности

Премьер-министр Владимир Гройсман в Берлине провел переговоры с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьера в Twitter.

Как отметил Гройсман, страны имеют много тем для переговоров, среди которых среди них - совместное управление украинской газотранспортной системой (ГТС), "Северный поток-2", программы энергоэффективности.

Гройсман обсудил с министром энергетики Германии совместное управление ГТС Украины

Напомним, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Как отметили в комиссии, новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 28 ноября заявил, что "Газпром" может не подписать ни одного контракта с Украиной до конца 2019 года, в том числе и на транспортировку газа через украинскую ГТС.

Ранее в "Нафтогазе" отметили, что введение военного положения не повлияет на работу газотранспортной системы Украины. Также это не должно сказаться на переговорах Украины с российским "Газпромом" относительно "газового дела".

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