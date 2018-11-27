Украинские чиновники в Берлине договорились о кредите на 60 млн евро

Фото: Максим Нефедов (kmu.gov.ua)

Кроме кредита Германия выделит 20 млн грантовой помощи

Во время украинско-немецких межправительственных переговоров о сотрудничестве для развития в Берлине достигнута договоренность о новых кредитах для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя министра экономического развития и торговли (МЭРТ) Максима Нефедова в Facebook.

По его данным, немецкие партнеры выделяют 84,8 млн евро Украине, в том числе 63,6 млн евро - для проектов финансового сотрудничества (кредиты), 21,2 млн евро - для проектов технического сотрудничества (гранты).

Нефедов отметил, что украинские чиновники "воспользовались случаем рассказать о реформах в стране, а также о неприкрытой российской агрессии в Азовском море".

"Германию волнует быстрое начало работы антикорсуда, а также отмена е-декларирования для активистов, по остальным направлениям видят прогресс, но призывают не останавливаться", - добавил он.

Напомним, что по подсчетам главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. "За последние четыре года Европейский Союз выделил Украине 200 млн евро в год в форме грантов, то есть, это безвозмездная помощь. В дополнение к этому мы также мобилизовали около 70 млн евро в виде гуманитарной помощи и это так же в форме грантов, то есть в форме безвозмездной помощи", - сказал он.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2018 году реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проектов.